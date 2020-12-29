بورصة وول ستريت تسجل مستويات قياسية مرتفعة

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سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت مستويات قياسية مرتفعة جديدة عند الفتح، اليوم الثلاثاء، بدعم من رهانات على أن حزمة تحفيزية تتضمن مساعدات مالية