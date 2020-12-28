بورصة وول ستريت تسجل مستويات قياسية مرتفعة

سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية مستويات قياسية مرتفعة عند الفتح في بورصة وول ستريت، اليوم الإثنين، إذ عزز توقيع الرئيس دونالد ترامب على مشروع قانون طال انتظاره يتضمن حزمة تحفيزية لتخفيف تداعيات جائحة كوفيد-19، الرهانات على تعاف اقتصادي، وهو ما يساعد أسهم الشركات المالية والطاقة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 83.40 نقطة، أو 0.28 بالمئة، إلى 30283.23 نقطة، في بداية جلسة التداول.

وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 20.00 نقطة، أو 0.54 بالمئة، إلى 3723.03 نقطة، في حين قفز المؤشر ناسداك المجمع 109.90 نقطة، أو 0.86 بالمئة، إلى 12914.64 نقطة.