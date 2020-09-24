المغرب يصدر سندات بقيمة مليار يورو في السوق الدولية

أعلنت وزارة الاقتصاد المغربية مساء الخميس، أن المملكة أصدرت سندات في السوق المالية الدولية بقيمة مليار يورو على مرحلتين، 500 مليون يورو لكل واحدة منهما.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن المرحلة الأولى تهم فترة استحقاق 5 سنوات ونصف، بسعر 99.374%، وسعر فائدة يناهز 1.495، أي بقسيمة بنسبة 1.375%، بينما تهم المرحلة الثانية فترة استحقاق 10 سنوات، بسعر 98.434%، وسعر فائدة يناهز 2.176%، أي بقسيمة بنسبة 2%.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإصدار، الذي يندرج في سياق صعب يتسم بعدم اليقين المرتبط بتطور جائحة كوفيد-19 وتداعياته على جودة قرض المصدرين، تكلل بنجاح كبير لدى المستثمرين الدوليين، وذلك بدفتر طلبات اكتتاب يتجاوز 2.5 مليار يورو صادر عن 197 مستثمرًا.

وأشار إلى أن هذا النجاح يؤكد الثقة التي يحظى بها المغرب لدى المستثمرين الدوليين في السندات ووكالات التصنيف.

وهذا الإصدار كان ثمرة حملة ترويجية أطلقها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربي، محمد بنشعبون، إلى جانب فرق مديرية الخزينة والمالية الخارجية لدى مجتمع المستثمرين الدوليين.

وخلال هذه الحملة الترويجية، تم إبراز الاستقرار السياسي الذي تتمتع به المملكة، ومتانة إطارها ”الماكرو اقتصادي“، والذي أكده تصنيف ”درجة الاستثمار“ الذي تمنحه وكالاتا التصنيف (S&P Global Ratings وFitch Ratings)، وكذا الإصلاحات الهامة التي تم تنفيذها.