انخفاض أسعار الذهب مع صعود الدولار بفضل بيانات قوية لقطاع الصناعة الأمريكي

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مع انتعاش الدولار بعد بيانات قوية للقطاع الصناعي الأمريكي دعمت الآمال بتعاف اقتصادي عالمي سريع؛ ما أفقد المعدن الأصفر بعضا من جاذبيته كملاذ آمن.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.4% إلى 1962.63 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ 05:02 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل 1991.91 دولار أمس الثلاثاء، وهو أعلى مستوى منذ الـ19 من آب/أغسطس الماضي.

وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.5 % إلى 1969 دولارا.

وقالت مارغريت يانغ من ديلي فيكس، التي تغطي تداول العملة والسلع والمؤشرات: ”الدولار القوي يضغط على المعدن النفيس“.

وتابعت ”الصورة الأوسع تظل لصالح الذهب، إذ سيظل مجلس الاحتياطي الاتحادي والبنوك المركزية الأخرى تتبع سياسة تيسيرية على الأرجح لفترة زمنية طويلة“.

وارتفع مؤشر الدولار من أدنى مستوياته في عامين، بعدما أظهرت بيانات أمريكية أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية تسارع ليقترب من أعلى مستوى في عامين في آب/أغسطس الماضي.

ويَرفع الدولار القوي تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد نزلت الفضة 0.7 % إلى 27.96 دولار للأوقية، وفقد البلاتين النسبة ذاتها إلى 933.88 دولار، وهبط البلاديوم 0.5 % إلى 2259.52 دولار.