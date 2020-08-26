انتعاش الدولار يخفض أسعار الذهب

تراجع الذهب اليوم الأربعاء، إذ ارتفع الدولار، فيما يترقب مستثمرون كلمة يدلي بها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، جيروم باول، لاستقاء مؤشرات بشأن الإستراتيجية النقدية، لكن المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي الذي تعصف به جائحة فيروس كورونا، أبقت الأسعار فوق مستوى 1900 دولار.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1918.77 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0651 بتوقيت غرينتش، وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1925.30 دولار.

وقالت المحللة لدى ديلي فيكس، مارجريت يانغ، إن تراجع الذهب صوب مستوى دعم رئيس عند 1910 دولارات ”يرجع لأسباب من بينها انتعاش الدولار الأمريكي خلال الجلسة، إذ يترقب المتعاملون كلمة باول“.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2% مقابل منافسيه، ما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى، فيما تتركز الأنظار على كلمة يلقيها باول غدًا الخميس، من المتوقع أن تقدم المزيد من الوضوح بشأن رؤية المركزي الأمريكي تجاه التضخم والسياسة النقدية.

وتوقفت تدفقات الأموال الباحثة عن الملاذ الآمن في الذهب، بعد أن أكد مسؤولون تجاريون كبار في الولايات المتحدة والصين، التزامهم باتفاق المرحلة ”واحد“ التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 % إلى 26.33 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.4 % إلى 922.99 دولار، بينما ربح البلاديوم 0.6 % إلى 2178.14 دولار.