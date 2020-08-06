روحاني يدعو الإيرانيين للاستثمار في البورصة

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، إن بلاده تريد أن تنأى بنفسها عن تصدير النفط الخام، معتبرا أن إحدى طرق الابتعاد عن تصدير النفط هي تحويلها إلى البتروكيماويات.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ تصريحات روحاني خلال افتتاحه عددا من مشاريع الخطط الوطنية لوزارة النفط الإيرانية، داعيا الإيرانيين إلى التوجه للاستثمار بالبورصة الإيرانية.

وأوضح روحاني مخاطبا الإيرانيين ”مع ظروف سوق الأسهم اليوم، يمكن أن تصبح أموالنا أكثر نشاطا.. وعلى القطاع العام (الدولة)، بعد استثمار هذه الخطط وتسجيلها تدريجيا، أن يتنحى تدريجيا ويمتلك الأسهم، وهذا أكثر فائدة لمستقبل أنشطتهم“.

وقال ”إن إحدى الطرق للابتعاد عن تصدير النفط الخام، هي تحويله إلى البتروكيماويات“.

وتراجعت مبيعات النفط الإيراني بسبب العقوبات الأمريكية عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في أيار/مايو 2018، كما صعدت إدارة الرئيس دونالد ترامب من حزمة العقوبات لتشمل قطاعات مختلفة منها البتروكيماويات.

وتأتي تصريحات روحاني متضاربة مع تصريحات لمسؤولين آخرين، حيث أكدوا أن الأزمة الاقتصادية والمعيشية سببها العقوبات التي استهدفت قطاع النفط والمصارف وغيرها، حيث تعتمد الميزانية الإيرانية بشكل كبير على إيرادات ناجمة عن صادرات النفط.

وأعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في آخر نشرة إحصائية سنوية لها عن انخفاض مبيعات النفط الإيراني بمقدار 41 مليار دولار.

وقالت وزارة البترول الإيرانية في تقرير أمس الأربعاء، نقلا عن منظمة أوبك ”أحدث نشرة إحصائية سنوية لمنظمة أوبك تظهر أن الإيرادات السنوية للنفط الإيراني في 2019 مقارنة بعام 2018 انخفضت بأكثر من 41 مليار دولار ”.

وبحسب هذه الإحصائيات، فقد بلغت عائدات النفط الإيراني في الفترة ”من 2015 إلى 2019، 27 مليارا و308 ملايين دولار، و 41 مليارا و 123 مليون دولار، و 52 مليارا و 728 مليون دولار، و 60 مليارا و519 مليون دولار، و 19 مليارا و 233 مليون دولار على التوالي“.