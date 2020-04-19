صفقات أسهم بأسعار رخيصة تدعم صعود بورصات الخليج

أغلقت أسواق الأسهم الرئيسة في الخليج على ارتفاع، اليوم الأحد، بفضل صفقات لشراء الأسهم بأسعار رخيصة عقب خسائر حادة في الجلستين السابقتين وبفضل تقدم نحو تجارب سريرية لعلاج محتمل لفيروس كورونا.

ورفعت "جلياد ساينسز" للأدوية، يوم الجمعة، حجم المشاركة المستهدف في تجارب لعقارها "ريمديسيفير" التجريبي على مرضى بحالات حادة من كوفيد-19 إلى 3600 مريض، بعد يوم من تقرير إعلامي أورد أن العقار واعد.

لكن المحللين والشركة دعوا لتوخي الحذر عند استخلاص نتائج من بيانات أولية.

وفي دبي، زاد المؤشر 3%، حيث قفز سهم أكبر بنوكه، الإمارات دبي الوطني، 3.7 % قبل اجتماع مجلس الإدارة لإقرار نتائج الربع الأول من العام.

وارتفع سهم "إعمار" العقارية بالنسبة ذاتها.

وقالت حكومة دبي على "تويتر"، يوم الجمعة، إن الإمارة مددت حظر التجول المفروض على مدار الساعة أسبوعا للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد.

وارتفع مؤشر أبوظبي 2.9 %، بفضل صعود سهم أكبر بنوك البلاد، أبوظبي الأول، 4%.

وارتفع المؤشر الرئيسي في السعودية 0.7 %، حيث زاد سهم مصرف الراجحي 0.7 % وسهم الاتصالات السعودية 1.4 %.

وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن المملكة تواجه الأزمة العالمية الحالية من مركز قوة، نظرا لوضعها المالي واحتياطياتها الضخمة، فضلا عن دين حكومي منخفض نسبيا.