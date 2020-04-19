أمير الكويت: إذا خالفنا التعليمات ستكون الخسائر في الأرواح بسبب كورونا كبيرة‎‎

أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الأحد، أن جهود بلاده في مكافحة فيروس كورونا "لن يكتب لها النجاح بدون التعاون والتكاتف والالتزام بكافة التعليمات" ومن طرف جميع المواطنين.

وقال أمير الكويت في كلمته التي وجهها لمواطنيه، إنه "بدون التعاون والتكاتف والالتزام بكافة التعليمات لن يكتب لجهودنا التي نبذلها جميعا النجاح في احتواء هذا الوباء والسيطرة عليه وستكون لا قدر الله الخسائر في الأرواح عالية وعواقبها على الوطن وخيمة".

وأضاف "مازال وطننا العزيز والعالم يمران بأزمة صحية خطيرة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد والذي أودى بحياة وإصابة مئات الألوف، وكما تشهدون فقد سخرت الدولة منذ ظهور هذا الفيروس وقبل انتشاره كافة جهودها وعززت إجراءاتها الصحية والوقائية واتخذت مختلف التدابير اللازمة لمواجهته وفق أعلى المعايير الصحية لمنظمة الصحة العالمية وبشكل متميز حظي بإشادة دولية واسعة وذلك حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين".

وتابع أمير الكويت؛ "إنني أشدد بهذه المناسبة على إخواني وأبنائي العائدين، وبكل الحزم، الالتزام التام بتعليمات السلطات الصحية خاصة فترة الحجر المؤسسي والمنزلي وعدم الاختلاط، حفاظا على صحتهم وصحة أسرهم، وعلى سلامة المجتمع بأسره، وكلي أمل بأن يكونوا على قدر المسؤولية وتحملها عرفانا ووفاء للوطن ولتجنب المساءلة القانونية والإجراءات الجزائية".

وحتى أمس السبت، سجلت الكويت 93 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة إلى 1751 حالة، مع تسجيل حالة وفاة جديدة لوافدة بنغالية.