قطر تبيع سندات بـ10 مليارات دولار في 3 شرائح‎

أظهرت وثيقة أن قطر بصدد جمع 10 مليارات دولار من خلال عملية إصدار سندات على 3 شرائح، اليوم الثلاثاء.

وقالت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية، إن قطر أطلقت سندات لأجل 5 سنوات بقيمة ملياري دولار عند 300 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وسندات لأجل 10 سنوات بقيمة 3 مليارات دولار عند 305 نقاط أساس فوق نفس المقياس، وسندات لأجل 30 عامًا بقيمة 5 مليارات دولار عند 4.4%.

وقال مصدران، اليوم، إن قطر تلقت إجمالي طلبات بأكثر من 41 مليار دولار للإصدار، وإنها قلصت السعر الاسترشادي للسندات بواقع 35 نقطة أساس لكل شريحة.

وتغلق العملية في وقت لاحق، اليوم الثلاثاء.