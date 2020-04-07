قطر ترجئ عقودا بثمانية مليارات دولار

أظهرت نشرة إصدار سندات اطلعت عليها رويترز، أن حاكم قطر الشيخ تميم طلب من الحكومة إرجاء عقود غير ممنوحة لمشاريع إنفاق رأسمالي بما قيمته 8.2 مليار دولار بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت قطر في الوثيقة الصادرة بتاريخ السابع من أبريل/ نيسان أن تفشي الفيروس قد يستمر في التأثير السلبي على الاقتصاد وأسواق المال القطرية وربما يفضي إلى ركود.

وأظهرت الوثيقة أن قطر بدأت اليوم الثلاثاء تسويق سندات بالدولار الأمريكي على ثلاث شرائح لأجل خمس سنوات وعشر و30 عاما، سعيا لجمع سيولة وسط انخفاض لأسعار النفط وحالة ضبابية في السوق بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت قطر إن انخفاض أسعار النفط سيكون له أثر اقتصادي كبير على إيرادات الدولة وأوضاعها المالية، إذ ساهم قطاع النفط والغاز بنسبة 83.3 بالمئة من إجمالي إيرادات 2018 و34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في العام الماضي.