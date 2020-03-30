البورصة المصرية تخسر 565 مليون دولار‎

شهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا بصورة شبه جماعية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، حيث انخفض رأس المال السوقي بنحو 8.9 مليار جنيه (565 مليونا و78 ألف دولار)، مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب، ليسجل في الختام نحو 529.05 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق ”EGX30“ بنسبة 2.45%، ليغلق عند مستوى 9،521.43 نقطة، وكذلك مؤشر ”EGX30 Capped“ بنسبة 2.08%، ليغلق عند 10،924.29 نقطة

وتراجع المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100“ بنحو 1.47 %، ليغلق عند مستوى 1،022.93 نقطة، وأيضا مؤشر EGX50 بنسبة 1.2 %، ليغلق عند مستوى 1،323.7 نقطة.

وأشار بيان البورصة المصرية إلى هبوط مؤشر EGX ESG بنسبة 2.07 % ليغلق عند مستوى 1،340.67 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 2.41%، ليغلق عند مستوى 3،555.44 نقطة، بينما صعد منفردا مؤشر ”EGX70- WEI“ بنسبة 0.31 %، ليغلق عند مستوى 981.16 نقطة.

وأوضح بيان البورصة المصرية أن الاتجاه البيعي سيطر على تعاملات الأجانب والعرب، مسجلين صافي 183.7 مليون جنيه، 21.2 مليون جنيه على الترتيب.

وسبق أن أعلن البنك المركزي المصري ضخ 20 مليار جنيه؛ لدعم البورصة المصرية، تنفيذاً لقرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بدعم البورصة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد19.

وقال البنك المركزي المصري: إن الدعم سيتم عن طريق شراء أسهم بشكل مباشر من البورصة بقيمة 20 مليار جنيه، وذلك ضمن الميزانية التي أعلن عنها الرئيس السيسي والتي سيتم توجيهها لمواجهة آثار فيروس ”كورونا“ المستجد وتقدر بحوالي 100 مليار جنيه.