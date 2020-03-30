مصر تحدد سعر برميل البترول في مشروع موازنة 2020 عند 61 دولارا

قالت وزارة المالية المصرية، يوم الإثنين، إنها حددت سعر برميل البترول في مشروع موازنة 2020-2021 عند 61 دولارا للبرميل، وإنه فيما يتعلق بسعر الدولار، تم استخدام متوسط سعر الصرف السائد في السوق، خلال الفترة من أول كانون الثاني يناير وحتى نهاية آذار مارس 2020.

وتراجعت أسعار النفط بشدة، يوم الإثنين، إذ هبط الخام الأمريكي لفترة وجيزة لما دون العشرين دولارا للبرميل، في حين بلغ خام برنت أدنى مستوى في 18 عاما؛ بفعل مخاوف متنامية من استمرار الإغلاق العالمي؛ بسبب فيروس كورونا لشهور، ومزيد من الانخفاض في الطلب على الوقود.

وهبط خام القياس العالمي برنت 2.08 دولار، بما يوازي 8.3%، إلى 22.85 دولار للبرميل؛ بعدما تراجعت في وقت سابق إلى 22.58 دولار، وهو أدنى مستوى منذ تشرين الثاني نوفمبر 2002.