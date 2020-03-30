السعوديون يلجأون للموسيقى لكسر الملل في زمن كورونا (فيديو)

جذب مقطع فيديو نشرته عازفة الكمان السعودية المخضرمة، جهاد الخالدي، أكثر من نصف مليون مشاهدة في غضون يومين فقط من محاولة رئيسة هيئة الموسيقى في المملكة حث مواطنيها على البقاء في المنازل لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونشرت الخالدي الفيديو يوم السبت، وكتبت أعلاه ”خليك ببيتك وانشد لوطنك“ بينما راحت تعزف مقطوعة موسيقية من النشيد الوطني للمملكة، بشكل محترف اكتسبته من سنوات طويلة رافقت فيها الموسيقى.

وقوبلت مبادرة الخالدي باستجابة من موسيقيين وموسيقيات سعوديين محترفين وهواة ردوا على مبادرتها بنشر مقاطع فيديو لهم وهم يعزفون المقطوعة الوطنية ذاتها، لكن بآلات موسيقية متنوعة، بينها البيانو والعود.

ويكتسب استخدام الموسيقى لتخفيف وطأة الحجر المنزلي وحظر التجول الجزئي المفروضين في البلاد، خصوصية في بلد مثل السعودية ظل لعقود انتشار الفنون فيه بشكل عام، والموسيقى بشكل خاص، محدودا ومقيدا بسبب فتاوى تحريم تبناها رجال دين استنادا لتفسيراتهم للشريعة الإسلامية، وما لبثت الرياض أن تخلت عنها.

ولا يزال لتلك الفتاوى مؤيدين في البلاد، وهو ما انعكس في الكثير من الردود على مبادرة الخالدي التي يدعو أصحابها للاستعانة بالأدعية الدينية لمواجهة المرض المعدي الذي يجتاح العالم.

اتقي الله أختي العزيزة

وتذكري

“ يوم لاينفع مال ولابنون إلا من أتى الله بقلب سليم “

كفى بالموت واعظًا

نصيحة لاتغضبي رب العالمين

بمعصيتك — Almsafer (@Almsafe53851899) March 29, 2020

وتجاهلت الخالدي أصحاب تلك الانتقادات، وراحت تثني على عازفات وعازفين بادلوها المبادرة بمثلها، في مسعى منها كما يبدو لتشجيعهم على مواصلة مشوارهم الموسيقي الذي تعمل هيئة الموسيقى حديثة النشأة على دعم كل من يسير فيه.

واتخذت السعودية إجراءات مشددة على التنقل والخروج من المنازل لحصر انتشار فيروس ”كوفيد 19“ الجديد، وبات ملء وقت الفراغ ومقاومة الملل حديث السكان بعد تعليق الذهاب للمدارس والجامعات والعمل وفرض حظر تجول ليلي وإغلاق بعض المدن وتعليق السفر الداخلي والخارجي بما في ذلك رحلات العمرة وإغلاق المساجد.

وبدا أن للفنون جمهورا كبيرا في السعودية بعد عقود من الانغلاق، إذ ازدحمت الفعاليات الفنية والترفيهية المتنوعة التي نظمتها المملكة في المدن الكبرى خلال العامين الماضيين بجمهور كبير من الجنسين ومن مختلف شرائح المجتمع.

#خليك_ببيتك_وانشد_لوطنك

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وارفعي الخفاق أخـضـر

يحمل النور المسطّر

رددي الله أكـبـر ..

ياموطني????????????

أدآئي???????? pic.twitter.com/wELYcNl3JJ — ‏‏مُغـرِّد ، نهـار ✍️☔️ (@NhaarKD1) March 29, 2020

ومع تعطش السعوديين للفنون التي كان انتشارها محدودا حتى وقت قريب، تجد المبادرات الفنية الجديدة إقبالا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت ساحة افتراضية كبيرة تجمع السعوديين للبحث عن الترفيه والتسلية وكسر أجواء الملل في المنازل، بجانب معرفة أخبار الفيروس الجديد.

وأعلنت السعودية الشهر الماضي عن إنشاء هيئة حكومية للموسيقى، واختارت لرئاستها جهاد الخالدي التي درست الموسيقى في مصر بشكل أكاديمي قبل عقود بدعم من عائلتها، لتصبح واحدة من أميز العازفات السعوديات من بنات جيلها.

وكشفت الخالدي عقب تعيينها في هيئة الموسيقى عن خطة تحمل شعار ”الموسيقى للجميع“ وتقوم على تدريس الموسيقى في روضات ومدارس وجامعات البلاد.

وفاق عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد في السعودية، الـ 1300 إصابة و 8 وفيات، وهو عدد محدود مقارنة بدول آسيوية وأوروبية سجلت عشرات آلاف الإصابات وآلاف الوفيات منذ ظهور المرض أول مرة في الصين في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.