 وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يوافقون على تخصيص 1% من الناتج لمواجهة كورونا – إرم نيوز‬‎

وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يوافقون على تخصيص 1% من الناتج لمواجهة كورونا

وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يوافقون على تخصيص 1% من الناتج لمواجهة كورونا

المصدر: رويترز

أعلن وزراء مالية منطقة اليورو، اليوم الإثنين، أن المنطقة عبأت حتى الآن دعما ماليا يساوي واحدا بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي؛ لمساعدة الاقتصاد في مواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا، وتعهدوا بالمزيد إذا اقتضت الضرورة.

وقال بيان مشترك صدر في نهاية اجتماع عن بعد: ”قررنا، حتى الآن، إجراءات مالية بنحو واحد بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في المتوسط، للعام 2020 دعما للاقتصاد.“

وأضاف البيان: ”التزمنا، حتى الآن، بتقديم تسهيلات سيولة بما لا يقل عن عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، تتكون من برامج ضمانات عامة وتأجيل مدفوعات ضرائب.“

وتابع: ”هذه الأرقام قد تصبح أكبر بكثير في المستقبل.“

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