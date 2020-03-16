ترامب: الاقتصاد الأمريكي قد يتجه للانكماش بسبب ”كورونا“

المصدر: ا ف ب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين خلال مؤتمر صحافي إن اقتصاد بلاده قد يكون متجها نحو الانكماش بسبب وباء كورونا المستجد.

وردا على سؤال في هذا الشأن في البيت الأبيض قال ترامب ”قد يكون ذلك ممكنا“.

كما دعا ترامب الأمريكيين الى تفادي أي تجمع يضم أكثر من 10 أشخاص في محاولة لتجنب تفشي وباء كورونا المستجد، متوقعا انتهاءه في الولايات المتحدة في تموز/يوليو أو آب/أغسطس.

وقال الرئيس الامريكي في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض ”توصي إدارتي جميع الأمريكيين، بمن فيهم الأصغر سنا ومن يتمتعون بصحة جيدة بتجنب التجمعات التي تضم أكثر من عشرة أشخاص“.

وعن توقعاته في شأن مدى استمرار الوباء قال ”اذا قمنا بعمل جيد، يتحدث الناس عن تموز/يوليو، آب/أغسطس، شيء من هذا القبيل“.