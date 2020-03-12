الدولار يتراجع بفعل الإحباط من خطة ترامب لمواجهة كورونا

تراجع الدولار اليوم الخميس في تحول شديد آخر يضع في الحسبان المزيد من التخفيضات بأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، إذ أضعف الرئيس دونالد ترامب ثقة السوق بخطة لمواجهة فيروس كورونا تنقصها التفاصيل.

وانخفض الدولار 1% إلى 103.32 ين، وتراجع بما يصل إلى 0.6 % إلى 1.1333 مقابل اليورو، وخسر 0.6 % أمام الفرنك السويسري الذي يعد ملاذا آمنا.

وتأثرت عملات عالية المخاطر، إذ أدت حالة التخوف إلى نزول الدولار الأسترالي 0.6 % وتراجع الوون الكوري الجنوبي 1% وانخفاضه أكثر أمام الين المرتفع.

وأعلن ترامب أمس الأربعاء منع دخول القادمين من 26 دولة أوروبية إلى الولايات المتحدة لمدة شهر.

وكشف عن خطوات اقتصادية لمواجهة الفيروس، لكن كلمته التي أدلى بها من المكتب البيضاوي تنقصها تفاصيل عن الإجراءات الطبية عدا تطمينات بأن ”الفيروس ليست لديه أي فرصة أمامنا“.

وقال الخبير الإستراتيجي في العملات ببنك سنغافورة، موه سيونغ سيم: ”كانت السوق تتطلع للمزيد“.

وأضاف ”حظر السفر جزء من الحل، لكن الأجزاء الأكثر أهمية لا تزال ناقصة. وهي في الحقيقة الإجراءات المتعلقة بالصحة العامة: إجازات مرضية مدفوعة الأجر وفحوص وعلاج بالمجان“.

وفي أحدث تعاملات، ارتفع الين 0.8 % أمام الدولار، وصعد أمام عملات أخرى حيث زاد 1% تقريبا أمام الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي وارتفع 2% أمام الوون.

واستقر اليورو عند نحو 1.1296 دولار، بينما سجل الجنيه الإسترليني 1.2803 دولار، مقتربا من أدنى مستوى خلال الأسبوع.