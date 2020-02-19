 سندات لبنان تسجل مستويات منخفضة قياسية بعد وصف إعادة هيكلة الديون ”بالحل الأمثل“‎ – إرم نيوز‬‎

سندات لبنان تسجل مستويات منخفضة قياسية بعد وصف إعادة هيكلة الديون ”بالحل الأمثل“‎

سندات لبنان تسجل مستويات منخفضة قياسية بعد وصف إعادة هيكلة الديون ”بالحل الأمثل“‎

المصدر: رويترز

تراجعت سندات لبنان المقومة بالدولار إلى مستويات منخفضة قياسية، اليوم الأربعاء، إذ نزل بعضها إلى 29 سنتا في الدولار، بعد أن قيل إن رئيس مجلس النواب بالبلاد يرى أن إعادة هيكلة الدين هي ”الحل الأمثل“.

وفي الوقت الذي يكابد فيه لبنان المثقل بشدة بالديون، أسوأ أزماته المالية على الإطلاق، يتنامى الضغط على الحكومة؛ لاتخاذ قرار بشأن ما يجب فعله حيال سداد ديون مستحقة على البلاد، بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تُستحق في 9 مارس آذار.

وبحسب بيانات أسعار من تريدويب ورفينيتيف، فإن السندات المستحقة السداد في 2022 وما بعدها نزلت ما بين سنت واحد و1.6 سنت في الدولار، لتظل في أغلب التعاملات ما بين ثلاثين و32 سنتا.

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