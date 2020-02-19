مصدر: لبنان يدعو 8 شركات للعب دور مستشاره المالي

قال مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، إن لبنان سيدعو 8 شركات لتقديم عروض لتقوم بدور مستشاره المالي في الوقت الذي يدرس فيه جميع الخيارات بشأن ديونه السيادية.

وأضاف المصدر أن الدعوة لتقديم عروض لا ”تعني أن لبنان قرر إعادة هيكلة لكنها تعني أن لبنان يدرس جميع الخيارات والتداعيات اللاحقة“.

وأوضح أن الشركات هي ”موليس آند كومباني“ و“روتشيلد آند كو“ و“جوجنهايم بارتنرز“ و“سيتي بنك“ و“لازارد“ و“جيه.بي مورجان“ و“بي.جيه.تي بارتنرز“ و“هوليهان لوكي“.

ويتعين على لبنان، الذي يواجه أزمة مالية كبيرة، سداد سندات دولية مستحقة في التاسع من مارس/آذار المقبل.