السعودية: حصيلة طرح أرامكو ستمول الصناعات السعودية بما فيها العسكرية‎

أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الثلاثاء، أن المملكة ستضخ حصيلة الطرح العام الأولي لعملاق النفط أرامكو السعودية في الاقتصاد المحلي على مدار بضع سنوات، بما في ذلك تعزيز الصناعة العسكرية المحلية.

وتسعى الرياض لجعل خمسين بالمئة من الإنفاق العسكري محليا، من خلال الشركة السعودية للصناعات العسكرية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة التابع للدولة.

وقال الجدعان في مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي: ”بعد تلقي خزائن صندوق الاستثمارات العامة حوالي ثلاثين مليار دولار من طرح محلي لأسهم أرامكو الشهر الماضي، ستتلقى صناعات محلية جديدة وقائمة، بما في ذلك الصناعات العسكرية والتكنولوجية، دعما في رأس المال.

وأضاف: ”ندعم صناعتنا العسكرية لتطوير أصولنا العسكرية في الأجل المتوسط للتعامل مع المخاطر..“.

تعافي أسعار النفط

وأوضح الجدعان أنه يتوقع مزيدا من التعافي لأسعار النفط في 2020، بفعل طلب قوي وخفض الإنتاج وانحسار التوترات التجارية.

وتوقع أيضا عجزا بنهاية العام أقل مما أعلن الشهر الماضي، عندما قالت الرياض إنها قد تواجه عجزا بحوالي خمسين مليار دولار هذا العام.

لكن صندوق النقد الدولي خفض، أمس الإثنين، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 1.9 بالمئة هذا العام؛ بسبب تخفيضات الإنتاج التي جرى الاتفاق عليها الشهر الماضي مع منتجي النفط في مجموعة أوبك+، وتقول السعودية إنها تتوقع نموا عند 2.3 بالمئة.

وقال الجدعان: ”تركيزنا منصب بشدة على نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مع التركيز على السياحة والترفيه والرياضة والتكنولوجيا والقطاع المالي“.

وأضاف أن رئاسة مجموعة العشرين لأكبر الاقتصادات في العالم، والتي تولتها السعودية هذا العام، خطوة هامة نحو تسوية مشكلات المنطقة.

وتابع الجدعان: ”من الأهمية بمكان جذب انتباه العالم إلى الشرق الأوسط.. إذا تعاملت مع بعض مشاكل المنطقة، فسيكون هذا عونا للعالم“.

من جهة أخرى، أشار الجدعان إلى أن هناك ”جهودا جادة“ لتهدئة الخصومة بين واشنطن وطهران، بعد مقتل قائد عسكري إيراني بارز في ضربة جوية أمريكية، ورد إيران بهجمات صاروخية على قواعد أمريكية في العراق.

وأضاف: ”إذا قرأت التاريخ، فنحن في هذه المنطقة تمكنا من اجتياز أوضاع جيوسياسية أسوأ، بما في ذلك حروب فعلية وحقيقية.. علينا أن نركز في السعودية على الاقتصاد والإصلاح.. نؤمن بقوة بأن النزاعات لا يمكن حلها إلا بالحوار“.