مكاسب شبه جماعية للبورصات العربية في 2019‎

حققت البورصات العربية مكاسب شبه جماعية في تداولات العام الماضي، على الرغم من التوترات العالمية التي أثرت سلبا على معنويات المستثمرين، مع استمرار تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وجاءت بورصة الكويت في مقدمة الأسواق الرابحة، مع صعود مؤشرها العام بنسبة 23.7 % ليغلق عند 6282 نقطة، فيما زاد المؤشر الأول بنحو 32.4 % إلى 6975 نقطة، بينما صعد المؤشر الرئيسي بنحو 3.6 % ليقفل عند 4910 نقطة.

وصعدت بورصة البحرين بنسبة 20.4 % لتغلق عند 1610 نقطة، بدعم مكاسب أسهم البنوك التجارية مع صعودها 42.5 % والخدمات بنسبة 18.3 % والاستثمار بنحو 5 %.

وفي الإمارات، زادت بورصة دبي مع ارتفاع مؤشرها العام بنسبة 9.3 % لتغلق عند 2764 نقطة، وربح رأسمالها السوقي نحو 8.5 مليارات دولار مع صعود أسهم قيادية مثل ”دبي الإسلامي“ بنسبة 10 % مدعوما باستحواذ البنك على ”نور بنك“.

وزادت بورصة العاصمة أبوظبي بوتيرة أقل بنسبة 3.3 % لتغلق عند 5075 نقطة، وربح رأسمالها السوقي نحو 7.5 مليارات دولار مع صعود قطاع العقار بنسبة 29.8 % والبنوك 5.4 % .

وارتفعت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع صعود مؤشرها الرئيس ”تأسي“ بنسبة 7.2 بالمئة ليغلق عند 7826 نقطة، مدعومة بشكل رئيس بتحسن معنويات المستثمرين بعد الطرح الأخير لسهم ”أرامكو“ في 11 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وتعزز أداء السوق السعودية مع ارتفاع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنحو 34 % والمرافق العامة بنسبة 30.5 % والنقل بنحو 26.4 %، فيما زاد قطاع البنوك 12.4 % والبتروكيماويات 12.2 %.

وصعدت بورصة مصر مع ارتفاع مؤشرها الرئيس ”إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 7.1 % إلى 13961 نقطة، بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 23 %، وهبط المؤشر الأوسع نطاقا ”إيجي أكس 100“ بنسبة 19 %.

وأغلقت بورصة قطر على مكاسب محدودة مع صعود مؤشرها العام بنسبة 1.23 % إلى 10425 نقطة مع ارتفاع قطاع البضائع بنسبة 28 % والنقل بنحو 24 % والبنوك بنسبة 10.2 %.

في المقابل، انخفضت بورصة مسقط بنسبة 7.92 % لتغلق عد 3981 نقطة، مع تراجع أسهم القطاع الخدمي بنسبة 17.2 % والصناعة بنسبة 15.7 % والقطاع المالي بنحو 7 %.

واستمرت بورصة الأردن في هبوطها للعام الثالث على التوالي مع انخفاضها في 2019 بنسبة 5 %، لتغلق عند 1813 نقطة مع هبوط معظم الأسهم الكبرى والقيادية.