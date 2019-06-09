صعود غالبية البورصات العربية بعد عطلة عيد الفطر

ارتفعت غالبية البورصات العربية في نهاية تداولات، اليوم الأحد، بعد عطلة عيد الفطر، مع إقبال المستثمرين على الشراء، مقتفين أثر المكاسب القوية في أسواق المال العالمية.

وقفزت مؤشرات الأسهم العالمية الكبرى، وهوت عائدات سندات الخزانة الأمريكية، الجمعة، بعد تباطؤ نمو الوظائف، مما عزز الآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية، بينما صدرت تلميحات عن إحراز تقدم في المعارك التجارية لواشنطن.

وجاءت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، بصدارة الأسواق الرابحة مع ارتفاع مؤشرها العام بنسبة 2.15 % إلى 8699 نقطة، مدعومة بمكاسب شبه جماعية للأسهم القيادية، لا سيما في قطاعي المصارف والبتروكيماويات.

وفي الكويت، ارتفع المؤشر الأول بنسبة 1.52 % إلى 6372 نقطة، وزاد المؤشر العام بنحو 1.26 % إلى 5837 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الرئيس بنسبة 0.53 % ليغلق عند 4792 نقطة.

وصعدت بورصة مصر مع انخفاض مؤشرها الرئيس ”إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 0.9 % إلى 13911 نقطة، وسط عمليات شرائية من قبل المصريين والعرب، مقابل ضغوط بيعية للمؤسسات الأجنبية.

وزادت بورصة البحرين بنسبة 0.79 % إلى 1446 نقطة، مع صعود أسهم ”الأهلي المتحد“ بنسبة 2.19 % و“جي اف اتش“ بنحو 1.63 % و“بتلكو“ بنسبة 0.29 %.

وربحت بورصة مسقط ما نسبته 0.33 % إلى 3954 نقطة، مستفيدة من مكاسب أسهم ”الأنوار للسيراميك“ بنسبة 3.9 % و“الأسماك العمانية“ بنسبة 3.2 % و“المدينة تكافل“ بنسبة 2.4 %.

وأغلقت بورصة الأردن على ارتفاع هامشي بنسبة 0.01 % إلى 1806 نقطة، مع ارتفاع أسهم مثل ”مناجم الفوسفات“ بنسبة 2.5 % و“بنك الأردن“ بنسبة 0.46 % و“البنك العربي“ 0.16 %.

وصعدت بورصة دبي مع ارتفاع مؤشرها العام بنسبة 1.17 % إلى 2650 نقطة، مستفيدًا من مكاسب أسهم العقار والبنوك ومن بينها ”أرابتك“ بنسبة 5.84% و“الإمارات دبي الوطني“ بنسبة 2.7 %.

بينما انخفضت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.95 % إلى 4956 نقطة، مع هبوط أسهم ”أبوظبي التجاري“ بنسبة 2.67 % و“الدار“ بنسبة 2.2 % و“أبوظبي الأول“ بنحو 1.21 %.

ونزلت بورصة قطر بنسبة 0.23 % إلى 10295 نقطة، مع انخفاض أسهم ”البنك التجاري“ بنسبة 2.07 % و“مزايا“ بنسبة 1.73 %.