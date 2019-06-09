السعودية تخصم راتب يومين مقابل كل يوم غياب بعد عيد الفطر‎

أكدت وزارة الخدمة المدنية في السعودية، على كافة الوزارات والمصالح الحكومية في المملكة، ضرورة تطبيق عقوبات على أي موظف مدني يتغيب دون عذر مقبول في أول دوام بعد إجازة عيد الفطر، اليوم الأحد، فيما تم إبلاغ المصالح الحكومية بحسم يومين مقابل كل يوم يتغيب عنه الموظف.

ويراقب مفتشو هيئة الرقابة والتحقيق في 27 فرعًا بجميع المناطق، دوام موظفي الدولة، اليوم الأحد، بعد العودة من إجازة عيد الفطر.

وتوعدت الجهات الحكومية بتغليظ عقوبات الغياب دون عذر في هذا اليوم بعد الإجازة، من خلال متابعة الحضور والانصراف، بحسب ما ذكرته صحيفة ”اليوم“ السعودية.

وتهدف هيئة الرقابة والتحقيق إلى الحد من حالات غياب موظفي الدولة التي تتسبب في تعطيل مصالح المواطنين والمقيمين الذين ينتظرون انتهاء إجازة الموظفين وعودتهم إلى أعمالهم لإنهاء معاملاتهم.

وترفع فرق سرية، في عدد من الجهات الحكومية، تقارير عن حالات الغياب، خاصة أن بعض الموظفين يستغلون علاقاتهم في الحصول على تقارير طبية من المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية لتبرير الغياب؛ خوفًا من العقوبات.