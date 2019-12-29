تقرير: السعودية أكبر بلد عربي جاذب للاستثمار الأجنبي خلال 20 عاما

حلت السعودية في المركز الأول، كأكبر دولة عربية جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر على مدى حوالي 20 سنة ماضية، في حين جاءت الإمارات على رأس قائمة الدول العربية المصدرة لرؤوس الأموال للأسواق العالمية.

وأظهرت بيانات نشرتها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار التابعة للجامعة العربية، أن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد للسعودية بلغ 230.7 مليار دولار خلال الفترة 1990 -2018 تشكل حوالي 30% من إجمالي الاستثمار الوارد للدول العربية والبالغ نحو 750 مليار دولار.

وجاءت الإمارات بالمرتبة الثانية في حجم الاستثمارات الواردة التي بلغت 140.3 مليار دولار، تلتها لبنان بقيمة نحو 66 مليار دولار، ثم المغرب بقيمة 64 مليار دولار، وفقا لتقرير المؤسسة ومقرها في الكويت.

وبلغت الاستثمارات الواردة نحو 35 مليار دولار في الأردن، و32 مليار دولار في قطر، و30.6 مليار دولار في الجزائر، و28.9 مليار دولار في مملكة البحرين، و28.2 مليار دولار في سلطنة عمان، و18 مليار دولار في ليبيا، ونحو 14.7 مليار دولار في الكويت.

وبالنسبة للاستثمار الصادر، حلت الإمارات بالمركز الأول بقيمة 139.5 مليار دولار في تلك الفترة، تلتها السعودية بقيمة 105.6 مليار دولار، ثم قطر بمقدار 56.4 مليار دولار، والكويت بقيمة 32.8 مليار دولار، والبحرين بمقدار 19 مليار دولار، وسلطنة عمان بقيمة 10.8 مليار دولار.