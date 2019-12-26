ارتفاع عجز ميزانية الأردن 18.1 % حتى أكتوبر‎

ارتفع عجز ميزانية الأردن قبل المنح والمساعدات المالية الخارجية، 18.1 % على أساس سنوي، خلال الأشهر العشرة الأولى من 2019.

وبحسب بيانات أصدرتها وزارة المالية الأردنية، الخميس، بلغ إجمالي العجز 1.3 مليار دينار (1.8 مليار دولار)، مقابل عجز قيمته 1.2 مليون دينار (1.6 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من 2018.

وبعد المنح والمساعدات المالية الخارجية، بلغ عجز الميزانية 1.1 مليار دينار (1.5 مليار دولار)، مقابل 859.4 مليون دينار (1.2 مليار دولار) خلال نفس الفترة من 2018.

وبلغ إجمالي الدين العام للأردن (الداخلي والخارجي)، بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نحو 30.1 مليار دينار (42.4 مليار دولار)، يمثل 96.9 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وسجل الدين العام 28.3 مليار دينار (39.9 مليار دولار) في 2018.

وأعلنت الحكومة الأردنية نهاية نوفمبر/تشرين الثاني عن مشروع موازنتها 2020، بعجز متوقع 1.2 مليار دينار (1.6 مليار دولار) بعد المنح، بزيادة قدرها 32 مليون دينار (45.1 مليون دولار) مقارنة بالمعاد تقديره لسنة 2019.