مصر تطرح أطول سند دولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلنت وزارة المالية في مصر عن العودة لسوق السندات الدولي عبر إصدار بقيمة ملياري دولار على ثلاث شرائح (لآجال 4 -12- 40 عامًا).

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن إجمالي الاكتتاب من المستثمرين الدوليين تجاوز 14.5 مليار دولار، بنسبة تغطية تخطت 7 أضعاف قيمة السندات المطروحة، باعتباره أطول سند دولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وذكرت أن تزايد طلبات الاكتتاب بعد ساعات قليلة من الإعلان عن الطرح، أدى إلى خفض سعر الفائدة على السندات.

وإصدار مصر سندات دولية بأجل يبلغ 40 عامًا، يعتبر أطول إصدار دولي تقوم به أي من دول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وقال وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، إن إصدار مصر سندات دولية بأجل يبلغ 40 عامًا، هو أطول إصدار دولي لدول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ما يعتبر نجاحًا جديدًا لسياسة وزارة المالية التي تهدف إلى إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمة الدين.

وأشار إلى تسعير شريحة السند بأجل 40 عامًا بأقل تكلفة ممكنة، وبما يقل عن الأسعار المعلن عنها عند بداية الطرح بنحو 45 نقطة أساس لتبلغ 8.15%، ما أدى إلى إضافة عشرة أعوام إلى منحنى العائد للسندات الدولية المصرية (كان أطول إصدار دولي قبل هذا الطرح 30 عامًا)، وبتكلفة إضافية تقل عن 15 نقطة أساس فقط.