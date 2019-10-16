الذهب يرتفع.. والإقبال على المخاطرة يكبح المكاسب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد أن كانت قد نزلت بحوالي 1% في الجلسة السابقة، وذلك بفعل حالة من الضبابية التي تكتنف مفاوضات بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، بينما يكبح الإقبال على المخاطرة مكاسب المعدن الأصفر.

وبحلول الساعة 07:25 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعًا 0.1 % إلى 1482.54 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1486.90 دولار للأوقية.

وقال متحدث بريطاني إنه من المقرر استئناف محادثات الخروج من التكتل في بروكسل اليوم الأربعاء بعد مفاوضات ”بناءة“ استمرت حتى وقت متأخر من أمس الثلاثاء.

وكان مفاوض الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، قد أوضح خلال اجتماع لوزراء التكتل في لوكسمبورغ أنه إذا لم يتسنّ التوصل لاتفاق يوم الثلاثاء، فسيكون قد فات أوان إرسال أي شيء للقادة للموافقة عليه خلال القمة في بروكسل يومي الخميس والجمعة.

وتلقى الذهب أيضًا بعض الدعم من توترات جديدة بين الولايات المتحدة والصين بشأن هونغ كونغ.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم الذي يشهد عجزًا 0.2 % إلى 1736.39 دولار للأوقية، ليحوم قرب مستواه المرتفع القياسي عند 1793.93 دولار الذي بلغه أمس الثلاثاء، ونزلت الفضة 0.5 % إلى 17.29 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.7 % إلى 882.49 دولار.