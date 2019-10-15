استقرار أسعار الذهب مع انحسار التفاؤل إزاء محادثات التجارة

استقرت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع انحسار التفاؤل الذي صاحب محادثات التجارة الأمريكية الصينية، في حين يترقب مستثمرون نتيجة مباحثات مهمة ستحدد كيفية مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، بينما سجل البلاديوم الذي يعاني من عجز مستوى قياسيًا.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1490.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1494.80 دولار للأوقية.

وذكر تقرير لـ“بلومبيرغ“ يوم الاثنين استنادًا لمصادر أن الصين تريد إجراء مزيد من المحادثات في نهاية الشهر الجاري لبلورة تفاصيل المرحلة الأولى من اتفاق التجارة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أن يوافق الرئيس الصيني شي جين بينغ على التوقيع عليه.

وقفز البلاديوم إلى ذروة 1726.74 دولار للأوقية. وساهمت المخاوف من نفاد إمدادات المعدن الذي يستخدم في أنظمة العادم بالسيارات في ارتفاع سعره أكثر من 36% منذ بداية العام الجاري.

ونزلت الفضة 0.2% إلى 17.61 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1% إلى 891.77 دولار.