هيئة السوق السعودية توافق على طرح أسهم سليمان الحبيب الطبية

قالت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الإثنين، إنها وافقت على طلب للقيام بطرح عام أولي من مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، أحد أكبر مشغلي المستشفيات في الشرق الأوسط.

وكانت الهيئة خففت شرط الطرح العام الأولي المتعلق بإدراج ما لا يقل عن 30%، وذلك بهدف تشجيع الشركات المملوكة ملكية عائلية على الإدراج، في إطار مساعٍ لتعميق أسواق المال المحلية.

وأفادت الهيئة بأن ”الشركة تعتزم طرح 52.5 مليون سهم، تشكل 15% من رأسمالها المساهم به“.

وتدير مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية مستشفيات وعيادات طبية في السعودية والإمارات والبحرين، وأجرت محادثات مع بنوك محلية وأجنبية بشأن الإدراج وأدوار استشارية محتملة.