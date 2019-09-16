البحرين تنفي تأثر العمل في مصفاة ”بابكو“ بالهجوم على ”أرامكو“

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أعلنت الهيئة الوطنية للنفط والغاز في البحرين، الإثنين، استمرار تشغيل مصفاة ”بابكو“ من دون أي تأثير بالهجوم على منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة ”أرامكو“ في السعودية، السبت الماضي. وتنفي الهيئة بذلك صحة تقارير صحفية أفادت بإغلاق الخط الذي ينقل بين 220 و230 ألف برميل يوميًا من الخام العربي الخفيف من ”أرامكو“ (عملاق الطاقة) إلى ”بابكو“، عقب…