هادي يدعو لمنع المضاربات غير المشروعة للحد من تراجع سعر الريال اليمني

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم السبت، على أهمية اتخاذ الخطوات اللازمة للحد ”من تراجع سعر الريال اليمني، مقابل العملات الأجنبية، ومنع المضاربات والعمليات غير المشروعة من قبل بعض العاملين في القطاع المصرفي، الهادفة للإضرار بالوطن عبر الاكتساب غير المشروع“.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“، دعا هادي خلال لقائه محافظ البنك المركزي اليمني الجديد أحمد الفضلي، ووزير المالية سالم بن بريك، اللذين تم تعيينهما الخميس الماضي، إلى ضرورة ”العمل الجاد وبالإمكانيات المتاحة للحفاظ على استقرار أسواق الصرف ومواجهة المتلاعبين بأسعار الصرف والتنسيق الكامل بين البنك والحكومة“.

وطالب بضرورة ”تكاتف وتوحيد الجهود والإمكانات للمساهمة برفع وتيرة العمل، والوصول إلى تحقيق الاستقرار والتعافي المالي والاقتصادي، وتجاوز الصعوبات التي تواجه القطاع المالي والمصرفي“.

ووجه الرئيس اليمني إلى بذل ”كل الجهود لتحقيق الاستقرار في كافة المحافظات المحررة، والإيفاء بمستحقات التنمية الخاصة بالمحافظات وفي مقدمتها محافظتا حضرموت وشبوه“.

وتواصل العملة الوطنية في اليمن تراجعها أمام العملات الأجنبية، دون أي استقرار، حيث وصل سعر الدولار الواحد في السوق السوداء المحلية، اليوم السبت، إلى 610 ريالات يمنية.