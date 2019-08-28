مصر تسدد 25 مليار دولار من ديونها خلال عامين‎

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن سداد نحو 25 مليار دولار ديونًا وفوائد ديون مستحقة على مصر، خلال العامين الماضيين من نهاية آذار/مارس 2017 وحتى نهاية آذار/مارس 2019.

وقال البنك في تقريره الشهري الذي صدر اليوم الأربعاء، إن ”هذه الديون المسددة موزعة على 21 مليار دولار، أقساط ديون مسددة ونحو 5 مليارات دولار فوائد مدفوعة“، موضحًا أنه ”تم خلال الربع الأول من العام الجاري 2019 سداد مبلغ 3.04 مليار دولار بواقع 2.1 مليار دولار أقساط ديون مسددة و946.6 مليون دولار فوائد ديون“.

وكانت مصر قد أعلنت عن سدادها نحو 36.7 مليار دولار ديونًا منذ 30 يونيو 2013 وحتى نهاية 2016، فيما توقع صندوق النقد الدولي أن تهبط ديون مصر الخارجية إلى 88 مليار دولار بحلول 2022 بدعم من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

يذكر أن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، أكد في تصريحات سابقة على أن مصر ملتزمة بسداد كافة الالتزامات والديون في مواعيدها، مؤكدًا عدم تخلف مصر عن سداد أي أقساط ديون أو مستحقات عليها.