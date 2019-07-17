تراجع حاد في مؤشر البورصة الإيرانية رغم تراجع الدولار أمام الريال

شهد مؤشر البورصة الإيرانية انخفاضًا حادًا في جلسة تعاملات اليوم الأربعاء رغم تراجع الدولار الأمريكي بنسبة قليلة أمام العملة المحلية (الريال).

وأظهرت بيانات مؤشر البورصة العام سقوط أكثر من 246 ألف وحدة في جلسة التعاملات رغم افتتاح المؤشر بأكثر من سبعة آلاف وحدة، مع تسجيل الدولار الأمريكي سعرًا بأكثر من 120 ألف ريال إيراني.

وذكر تقرير لموقع إذاعة ”فردا“ المعارضة أن مسار سقوط وتذبذب مؤشر البورصة الإيرانية ينجم عن تغييرات مؤشر أسعار العملات الأجنبية في الأسواق الحرة، وكذلك وفقًا لمعدل التضخم.

وأوضح تقرير ”فردا“ أن سبب تذبذب مؤشر البورصة في السوق الإيراني يعود لرفع العديد من الشركات النافذة في البورصة في قطاعات المعادن والفولاذ والبتروكيماويات لأسهمها في ظل تراجع قيمة الريال أمام العملات الأجنبية.

ويتبع هذه الزيادة في أسهم الشركات زيادة قيمة الدولار الأمريكي ومكاسبها في الأسواق المحلية، وبالتالي تراجع قيمة الريال الإيراني وزيادة معدل التضخم.

ويشهد الاقتصاد الإيراني تراجعًا غير مسبوق، خاصة منذ انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي، وإعادة فرضها العقوبات الاقتصادية على طهران، حيث تمثل التراجع في انهيار قيمة العملة المحلية ووقف العديد من الصادرات، فضلًا عن حظر تصدير النفط الإيراني.