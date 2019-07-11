الدولار يهوي لأدنى مستوى في 5 أيام بعد تعليقات باول‎

هوى الدولار لأدنى مستوى في خمسة أيام، اليوم الخميس، بعد أن ترك جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الباب مواربًا لخفض أسعار الفائدة الأمريكية، لكن المستثمرين يتوجسون من القيام بعمليات بيع كبيرة للدولار لحين إعادة النظر في السياسة النقدية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وفي شهادته أمام الكونغرس، أشار باول إلى ضعف عالمي ”واسع النطاق“ يلقي بظلاله على آفاق الاقتصاد الأمريكي وسط ضبابية بشأن تداعيات الصراع التجاري الذي تخوضه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الصين ودول أخرى.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات أخرى، 0.2 % إلى 69.83 وهو أدنى مستوياته منذ الخامس من يوليو/ تموز وقرب أدنى مستوى في ثلاثة أشهر 95.84 الذي بلغه في أواخر يونيو حزيران.

وارتفع الجنيه الاسترليني من أدنى مستوى في ستة أشهر إلى 1.2529 دولار. لكن العملة البريطانية تظل منخفضة على مدار الأسبوع في ظل قتامة المشهد الاقتصادي البريطاني واقتراب الموعد النهائي للخروج من الاتحاد الأوروبي.