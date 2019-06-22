البيتكوين ترتفع إلى 10 آلاف دولار لأول مرة منذ عام

تمكنت عملة بيتكوين المشفرة من العودة إلى بعض من مجدها، حيث تمكنت من الوصول إلى حاجز 10 آلاف دولار في قيمتها، وذلك بعد عامٍ طويل من التراجع والتذبذب المستمر، حيث إنها لم تتمكن من بلوغ تلك المرحلة منذ نفس الفترة العام الماضي.

وأشار تقرير نشره موقع ”ماشبل“ التقني، إلى أن البيتكوين تكرر نفس سيناريو 2017، عندما ظلت قيمتها تتأرجح في مطلع ذلك العام في مجال 3000 و4000 دولار، إلى حين نجحت في الصعود بشكل سريع إلى حاجز من 5 أرقام، وعندها بدأت رحلتها للتطور والانطلاق بمستويات ارتفاعها حتى بلغت 20000 دولار، ومن ثم خف بريقها وبدأت رحلتها في الهبوط السريع.

وأكد التقرير أن الارتفاع غير مفهومة أسبابه حتى الآن، ولكن البعض ذهب إلى أن دخول فيسبوك ومؤسسته Libra Association وعملته المشفرة Libra في مجال العملات المشفرة، سينعش أحوال سوق العملات المشفرة عمومًا، مما سينعكس في الفترة المقبلة على تحسن أوضاع البيتكوين وأشباهه، على الرغم من ظهور بوادر سريعة للمعارضين لفكرة إطلاق فيسبوك لعملة مشفرة، والتي يقول إنها ستكون أكثر استقرارًا من بقية العملات المشفرة؛ لاعتمادها على أصول ثابتة في صورة ودائع بنكية مالية وصكوك ديون في كبرى البنوك المركزية حول العالم عند إطلاقها رسميًا في 2020.

يُذكر أن عملة إيثيريوم المشفرة قد شهدت هي الأخرى حالة من الانتعاش، بوصول سعرها قريبًا جدًا من حاجز 300 دولار.