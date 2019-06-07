الدولار يتجه لأسوأ أداء أسبوعي منذ بداية العام الجاري

يتجه الدولار، اليوم الجمعة، لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ ديسمبر/ كانون الأول، قبل صدور تقرير الوظائف الأمريكية الذي يتوقع المستثمرون أن يعزز مبررات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض أسعار الفائدة.

وتسببت احتمالات أن يتحرك المركزي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة في مواجهة تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين في تراجع الدولار لأدنى مستوى في شهرين هذا الأسبوع وساعدت اليورو على الارتفاع فوق 1.13 دولار.

واليوم، تخلى اليورو عن جميع مكاسبه التي حققها أمس الخميس بعد موقف تيسيري جاء أقل من المتوقع تبناه البنك المركزي الأوروبي في مراجعة للسياسات.

ومن المقرر أن تُظهر بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية التي تصدر بحلول الساعة 1430 بتوقيت غرينتش انخفاضًا في الوظائف.

وهبط اليورو 0.05% إلى 1.1269 دولار لكنه ما زال يتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعي نسبته 0.9%، محققًا أفضل أداء أسبوعي مقابل الدولار منذ أواخر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، حين ارتفع قرابة 1.1 %.

ومقابل سلة من ست عملات رئيسية، استقر مؤشر الدولار عند 97.042، ليُتداول مرتفعًا بنحو 0.3% فوق أدنى مستوى في ثمانية أسابيع البالغ 96.749 الذي سجله يوم الأربعاء.

ويتجه مؤشر الدولار صوب خسارة 0.72% هذا الأسبوع، مسجلاً أسوأ أداء أسبوعي منذ 15 مارس/ آذار حين فقد 0.73 بالمئة.