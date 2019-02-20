”فلاي دبي“ تتحول للخسارة بفعل ارتفاع تكاليف الوقود وأسعار الفائدة

قالت ”فلاي دبي”، اليوم الأربعاء، إنها تكبدت خسارة بنحو 160 مليون درهم (43.5 مليون دولار) عن 2018، بسبب ارتفاع تكاليف الوقود وتحركات غير مواتية للعملة.

وقالت شركة الطيران المملوكة لحكومة دبي، والتي حققت أرباحًا بقيمة 37.3 مليون درهم في 2017، إن تكاليف الوقود شكلت 29.8% من النفقات التشغيلية العام الماضي مقارنة مع 25% في السنة السابقة.

وعلى الرغم من ارتفاع أعداد الركاب إلى 11 مليونًا من 10.9 مليون في 2017، قالت شركة الطيران إنها تضررت أيضًا جراء ارتفاع أسعار الفائدة.

وكانت ”رويترز“ نشرت الشهر الماضي أن على ”فلاي دبي“ صكوكًا قائمة بقيمة 500 مليون دولار تستحق السداد في تشرين الثاني/ نوفمبر وأنها طلبت من بنوك قرضًا بقيمة 300 مليون دولار لسداد مدفوعات طائرات.

وبحسب بيانات ”رفينيتيف“، على الشركة ديون قائمة بنحو 230 مليون دولار تُستحق في 2025.

لكن الشركة تبقى رافدًا أساسيًا للحركة السياحية بدبي، بصفتها وسيلة نقل منخفض التكلفة للراغبين في زيارة الإمارة.