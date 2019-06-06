”ستاندرد آند بورز“: الليرة التركية ”أقل من قيمتها الحقيقية“

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قالت ”ستاندرد آند بورز“ للتصنيفات الائتمانية، اليوم الخميس، إن الليرة التركية مقدرة بأقل من قيمتها الحقيقية وفقًا للعوامل الأساسية، وإنها ستواصل دعم قطاع التصدير التركي. وقال فرانك جيل المدير في ”ستاندرد آند بورز“، متحدثًا عن المحركات المحتملة للنمو الاقتصادي، ”الصادرات أبلت بلاءً حسنًا بالفعل، وتواصل ذلك، بما فيها صادرات الخدمات وتلك نقطة مضيئة في الاقتصاد…