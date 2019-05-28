الذهب يهبط مع انتعاش الدولار من أدنى مستوى في عدة أسابيع‎

هبطت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى في أربع جلسات، مع انتعاش الدولار من أدنى مستوياته في عدة أسابيع وسط احتدام توترات التجارة الصينية الأمريكية وفشل المعدن في اختراق مستوى مقاومة فني قوي.

وفي الساعة 05:31 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.1 % عند 1283.38 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد ملامسة ذروته منذ 17 مايو/ أيار عند 1287.32 دولار.

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1282.70 دولار للأوقية.

وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في أواندا، إن ”حركة سعر الذهب كانت مخيبة للآمال قليلاً وسلبية تمامًا، عجز عن اختراق نطاق 1290 إلى 1300 دولار رغم خلفية توترات التجارة وتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتقلبات أسواق الأسهم.“

وأضاف: ”بعض تدفقات الأموال تتجه إلى بتكوين، يبدو أن العملات المشفرة تلتهم الذهب حاليًا.. أيضًا، لا يبدو أنه يوجد في الوقت الحالي ما قد يقوض قوة الدولار.“

ومقابل سلة من ست عملات مناظرة، ارتفع الدولار 0.2 % إلى 97.806، بعد ملامسة مؤشر العملة أدنى مستوياته منذ 16 مايو/ أيار عند 97.546 يوم الجمعة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 % في المعاملات الفورية إلى 14.55 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاديوم 0.4 % إلى 1331.50 دولار.