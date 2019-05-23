أسعار الذهب مستقرة مع ارتفاع الدولار بفضل مخاوف التجارة

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس، في الوقت الذي تلقى فيه الدولار الدعم من تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في الوقت الذي يبحث فيه مستثمرو المعدن الأصفر عن تجاه بعدما أشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أن أسعار الفائدة ستظل دون تغيير.

وبحلول الساعة الـ05:17 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1273.15 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن نزل إلى 1268.97 الثلاثاء، وهو أدنى مستوياته منذ الثالث من مايو/ أيار.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 1272.60 دولار.

وقال نيكولاس فرابل، المدير العام العالمي لدى ايه.بي.سي بوليون ”تأثير النزاع التجاري الأمريكي الصيني في الأمد القصير يدفع مؤشر الدولار للارتفاع بصفة عامة وذلك لا يساعد الذهب“.

وتدرس الولايات المتحدة فرض عقوبات، مثل التي فرضتها على هواوي، على شركة هيكفيجن الصينية لصناعة كاميرات المراقبة بسبب تعامل بكين مع أقلية الويغور الصينية وفقًا لما قاله مصدر جرت إحاطته علمًا بالمسألة أمس الأربعاء.

وصعد مؤشر الدولار الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة منافسة 0.1 في المئة ليحوم قرب أعلى مستوياته في شهر والذي لامسه في أوائل هذا الأسبوع.

ونزلت الأسهم الآسيوية اليوم في ظل مخاوف بشأن التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1 في المئة إلى 14.42 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم 0.5 في المئة إلى 1308 دولارات.

واستقر البلاتين عند 799.02 دولار للأوقية بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الـ 15 من فبراير/ شباط عند 792 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.