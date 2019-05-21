انخفاض المؤشر ”نيكي“ متأثرًا بوضع واشنطن شركات صينية على القائمة السوداء

أغلق المؤشر ”نيكي“ الياباني منخفضًا، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي تأثرت فيه أسهم شركات توريد لـ ”هواوي“ جراء وضع واشنطن شركة صناعة معدات الاتصالات الصينية العملاقة على قائمة سوداء، لكن النزول كان محدودًا، بعد أن خففت الولايات المتحدة مؤقتًا قيودًا تجارية على ”هواوي“.

وتراجع المؤشر نيكي 0.1% ليغلق عند 21272.45 نقطة. وارتفع المؤشر القياسي لفترة وجيزة بعد أنباء عن أن الحكومة الأمريكية خففت مؤقتًا قيودًا تجارية فرضتها الأسبوع الماضي على ”هواوي تكنولوجيز“.

ومنذ أضاف البيت الأبيض ”هواوي“ إلى قائمة تجارية سوداء الأسبوع الماضي، علقت عدة شركات عالمية النشاط مع أكبر شركة في العالم لصناعة معدات الاتصالات.

ونزل مؤشر قطاع الآلات الكهربائية 1% ليسجل أداء دون السوق إجمالاً. وهبط سهم موراتا للتصنيع 1.5%، وانخفض سهم تي.دي.كيه 0.9%، بينما تراجع سهم طوكيو إلكترون 1.9%، وانخفض سهم تايو يودن 0.6% وهوى سهم هيتاشي هاي تكنولوجيز 1.7%.

وتقدر ”ميزوهو“ للأوراق المالية أن المبيعات إلى هواوي تُشكل ما يتراوح بين 6 و8% تقريبًا لدى أولئك الموردين.

وانخفض سهم مجموعة ”سوفت بنك“، التي تملك حصة في سبرنت، 3.5% بعد أنباء عن أن عرض استحواذ بقيمة 26 مليار دولار من ”تي موبايل يو.إس“ لمنافستها سبرنت بدا أنه يفوز بدعم الأغلبية في لجنة الاتصالات الاتحادية يوم الاثنين.