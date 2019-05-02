رويترز: السعودية تصدر صكوكًا دولية بقيمة 3-5 مليارات دولار

قال مسؤول كبير بوزارة المالية السعودية، إن المملكة ستُصدر صكوكًا دولية جديدة قيمتها بين 3 و5 مليارات دولار في حوالي الربع الثالث من العام، في إطار خطط لتنويع مصادر تمويل عجز الميزانية العامة.

وبدأت الرياض إصدار ديون في الأسواق العالمية في 2016، بعد أن تضررت أوضاعها المالية العامة بفعل انخفاض أسعار النفط العالمية.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت المملكة إحدى أكبر المقترضين في الأسواق الناشئة، وباعت سندات دولية بقيمة 60 مليار دولار تقريبًا، بما في ذلك صكوك بقيمة 11 مليار دولار.

وبنهاية 2018، بلغت قيمة الديون المحلية القائمة على المملكة ما يزيد على 80 مليار دولار، اقترضتها عبر سندات تقليدية وإسلامية.

وقال فهد السيف، الذي يرأس مكتب إدارة الدين العام بالمملكة، في مقابلة، إن ”نحو 40 بالمائة من الدين المزمع هذا العام البالغ حجمه 31.5 مليار دولار جرى إصداره في الربع الأول“.

وأضاف، مساء أمس: ”بنهاية الربع الأول، بلغنا 55% محليًا، و45% دوليًا. نعتقد أن المعدلات ستميل أكثر إلى (إصدارات الدين) المحلي بنهاية العام الجاري“.

وأضاف السيف، أن الصكوك الدولية المزمعة في الربع الثالث، ”تتوقف على التوقيت والتسعير وأوضاع السوق، وبالتأكيد العرض والطلب“.

وأصدرت السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد عربي، أحدث سنداتها الدولية في كانون الثاني/ يناير، لتجمع 7.5 مليار دولار من طلبات اكتتاب زادت على 25 مليار دولار.