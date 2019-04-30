الذهب يصعد وسط مخاوف إزاء الاقتصاد العالمي

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، بعد أن دفعت بيانات ضعيفة لنشاط المصانع الصينية، الأسهم الآسيوية للانخفاض؛ ما جدَّد المخاوف إزاء سلامة الاقتصاد العالمي.

ويرقب المستثمرون الآن اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يبدأ الثلاثاء لاستقاء المؤشرات على مسار سعر الفائدة.

وفي الساعة الـ07:31 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعًا 0.3% إلى 1283.44 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% أيضا لتسجل 1285.3 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.3% في المعاملات الفورية إلى 14.95 دولار للأوقية، في حين زاد البلاتين 0.4% إلى 897.25 دولار.

في المقابل، انخفض البلاديوم 0.4% إلى 1365.50 دولار للأوقية. وهوى المعدن أكثر من 7% إلى أدنى مستوياته في أسبوعين عند 1261.50 دولار أمس الاثنين.