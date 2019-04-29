الذهب يستقر قرب أعلى مستوى في أسبوع

استقرت أسعار الذهب دون تغيير تقريبًا، يوم الاثنين، ليتداول المعدن الثمين قرب أعلى مستوى في أكثر من أسبوع الذي لامسه في الجلسة السابقة، بفضل تكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يخفض أسعار الفائدة هذا العام بعد بيانات في الآونة الأخيرة تُظهر ضعف التضخم.

ويضع خفض أسعار الفائدة ضغوطًا على الدولار وعوائد السندات؛ ما يقلص تكلفة الذهب المُقوم بالدولار لحائزي العملات الأخرى. كما أن خفض الفائدة يزيد جاذبية الأصول التي لا تدر عائدًا مثل الذهب.

وبحلول الساعة الـ 0626 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1284.31 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ الـ16 من أبريل/ نيسان عند 1288.59 دولار في الجلسة السابقة.

في غضون ذلك، تراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1287.70 دولار للأوقية.

وحقق الذهب أكبر مكاسبه بالنسية المئوية في 7 أسابيع يوم الجمعة بعد انخفاض الدولار مقابل سلة من العملات، في الوقت الذي تجاهل فيه المستثمرون النمو الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة ليركزوا على النقاط الضعيفة.

وأظهرت بيانات أن النمو الأمريكي في الربع الأول بنسبة 3.2 % كان مدفوعًا فقط بعوامل تحفيز قصيرة الأمد تتمثل في تقلص العجز التجاري، وأكبر تراكم للسلع غير المباعة منذ 2015 وهو ما قد يضغط على صورة اقتصاد البلاد في وقت لاحق.

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، نزلت الفضة 0.2 % إلى 15.03 دولار للأوقية، بينما ربح البلاتين 0.6 % إلى 899.75 دولار للأوقية.

وهبط البلاديوم 0.6 % إلى 1455.51 نقطة، بعد أن ارتفع لأعلى مستوياته في شهر عند 1465.01 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.