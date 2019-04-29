”النقد الدولي“: لن نقدم قروضًا إضافية للسودان

قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي، إنه لا يستطيع تقديم تمويل إضافي للسودان بسبب ”المتأخرات“.

وأوضح جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، أن ”الصندوق يواصل تقديم الدعم الفني والسياسي للسودان، لكنه لا يستطيع تقديم تمويل إضافي بسبب المتأخرات“.

ويجري المجلس العسكري الانتقالي في السودان، محادثات مع جماعات المعارضة بشأن تشكيل هيئة مشتركة لقيادة المرحلة الانتقالية بعد حكم عمر البشير الذي استمر 30 عامًا، وعزل المجلس البشير واعتقله بعد احتجاجات استمرت شهورًا.

وأضاف أن ”المجلس لم يتواصل مع صندوق النقد الدولي بشأن ديون البلاد، لكن الصندوق واصل تعامله مع السلطات السودانية بعد الاضطرابات السياسية“.

وتابع: ”نتواصل مع السودان ونقدم لهم المساعدة الفنية والدعم السياسي، لكن لا يمكننا تزويدهم بالتمويل لأنهم ما زالوا يتحملون متأخرات، وإلى أن يعالجوا مشكلة المتأخرات، لا يمكننا تزويدهم بإقراض إضافي بموجب لوائحنا“.