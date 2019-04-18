الليرة التركية تتراجع مع تجدد المخاوف بشأن احتياطيات المركزي

تراجعت الليرة التركية بنسبة وصلت إلى 2% اليوم الخميس، متخلية عن مكاسب حققتها في اليوم السابق، مع تجدد المخاوف بشأن احتياطيات البنك المركزي، مما أثار تساؤلات بخصوص قدرة البلاد على تحمل موجة بيع أخرى في السوق.

وهبطت العملة التركية إلى 5.8504 ليرة للدولار، وهو أدنى مستوى لها منذ تشرين الأول/ أكتوبر، باستبعاد انهيار مفاجئ وجيز في كانون الثاني/ يناير.

وبحلول الساعة 09:49 بتوقيت غرينتش، سجلت الليرة 5.8240 أمام الدولار.

وفقدت الليرة نحو 30% من قيمتها في 2018 عندما دفعت أزمة العملة الاقتصاد التركي إلى الركود. كما انخفضت قيمة العملة التركية بنسبة 10% أخرى هذا العام؛ بسبب مخاوف من التحول المتزايد للأتراك نحو العملات الأجنبية واستعداد الحكومة لتطبيق إصلاحات شاملة وتدهور العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة ”فايننشال تايمز“ أمس الأربعاء، أن المركزي التركي عزز احتياطياته من النقد الأجنبي بمليارات الدولارات عبر الاقتراض القصير الأجل؛ مما أثار مخاوف المستثمرين من أن البلاد تبالغ في قدرتها على حماية نفسها في حال وقوع أزمة جديدة لليرة.

وأظهرت بيانات نشرت اليوم الخميس، أن صافي احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي التركي بلغ 162.43 مليار ليرة (28.44 مليار دولار) في 12 نيسان/ أبريل، ارتفاعًا من 157.3 مليار ليرة قبل أسبوع.