الليرة التركية تتراجع بعد تشكيك أردوغان في نتائج الانتخابات البلدية

تراجعت الليرة التركية، اليوم الاثنين، إلى 5.7120 مقابل الدولار، بعد أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن من المستحيل لمرشح المعارضة إعلان الفوز في اسطنبول بهامش بين 13 و14 ألف صوت.

وانخفضت قيمة الليرة نحو 1.58% عن إغلاق يوم الجمعة البالغ 5.6220 بعد تصريحات أردوغان، عندما جدد قوله إن حزبه يسعى إلى إعادة فرز كاملة للأصوات في اسطنبول.

وتتعرض العملة، التي سجلت 5.6775 في الساعة 07:46 بتوقيت غرينتش، لضغوط بفعل النتائج الأولية للانتخابات البلدية والتي أظهرت فقد حزب أردوغان (العدالة والتنمية) بفارق ضئيل السيطرة على كل من أنقرة واسطنبول لصالح حزب المعارضة الرئيس ”حزب الشعب الجمهوري“.

وطعن ”العدالة والتنمية“ بالفعل على النتائج الأولية في جميع دوائر اسطنبول ال39، مما أدى إلى إعادة فرز جزئية أو كاملة في أنحاء كبرى المدن التركية.

وفي العام الماضي، فقدت الليرة نحو 30% من قيمتها أمام الدولار بفعل المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي وتدهور العلاقات مع واشنطن.