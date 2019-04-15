هيئة السوق السعودية توافق على طرح المراكز العربية التابعة للحكير‎

قالت هيئة السوق المالية السعودية اليوم الإثنين، إنها وافقت على طلب شركة المراكز العربية لإدارة مراكز التسوق على طرح أسهمها للاكتتاب العام.

وستعرض المراكز العربية المملوكة لمجموعة فواز الحكير 95 مليون سهم، تشكل حصة نسبتها 20% من الشركة.

وكانت رويترز أفادت في فبراير شباط، أن المراكز العربية تسعى إلى جمع مليار دولار من الطرح العام لأسهمها في النصف الثاني.

وتطور المراكز العربية وتملك وتدير 19 مركز تسوق في عشر مدن في السعودية.

وتشجع المملكة مزيدًا من الشركات ذات الملكية العائلية على الإدراج في البورصة، في مسعى لتعميق أسواقها المالية، في إطار إصلاح يستهدف الحد من اعتماد المملكة على إيرادات النفط.