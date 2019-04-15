فيديو ”تعذيب أطفال في جازان“ يثير ردود فعل واسعة بالسعودية (فيديو)

أثارت مقاطع فيديو لتعذيب أطفال سعوديين ردود فعل واسعة وجدلًا كبيرًا؛ نتيجة ما احتوت من ممارسات بحق الأطفال الذين عذبوا بالضرب والسحل على يد أقاربهم، بحسب ما أفاد به ناشطون عبر مواقع التواصل.

وانتشر عبر مواقع التواصل السعودية فيديو ضمن وسم #تعذيب_اطفال_في_جازان، يظهر فيه أطفال يتعرضون للضرب، قال ناشطون إنهم ضحايا جدهم وعمهم اللذين دأبا على تعذيبهم.

وأظهرت المقاطع، قيام شاب – قيل إنه العم – وهو يحاول سحل طفل صغير، بينما ظهرت طفلة صغيرة بدورها تبكي من الخوف.

وفي مقطع آخر، ظهر رجل مسن وهو يحاول ضرب طفل تحت السرير بسلك أو حزام، كما أظهر مقطع آخر طفلة وهي تبكي.

وذكر حساب ”جازان الآن“، أن ”الأم تشكي تعذيب أطفالها من قبل جدهم وعمهم حيث حبسا الأطفال في المنزل، وسحبا منهم اثباتاتهم“.

الأم تشكي #تعذيب_أطفال_في_جازان من قبل جدهم وعمهم حيث حبسوهم في المنزل، وسحبوا منهم اثباتاتهم. pic.twitter.com/zZydvVsD9M — #جازان_الان (@now_Jazan) April 15, 2019

وقال ناشطون في معلومات بشأن ما ورد في مقاطع الفيديو، إن ”أطفالًا أيتامًا من قرية الواصلي من جازان يتعرضون للتعذيب من قبل جدهم وعمهم، وهم محبوسون في المنزل، بينما يستغل عمهم كرت العائلة الخاص بهم، ليأخذ المال“.

#تعذيب_اطفال_في_جازان

عائلة من جازان من قريه الواصلي أيتام يتعذبون من جدهم وعمهم ومحبوسين في المنزل وعمهم مستغل كرت العائلة حقهم وياكل عن طريقة الصدقات ، حسبي الله ونعم الوكيل ????pic.twitter.com/YE9ifvgRsL — سديم (@sadem_otb1) April 14, 2019

وسبق أن باشر مركز بلاغات العنف الأسري الحالة، حيث أكد في حسابه على موقع ”تويتر“ بعدة تغريدات على متابعته ما ورد في المقاطع المتداولة.

أخي العزيز .. نطمئنك بأنه تم مباشرة الحالة مسبقاً ، نشكر لك حرصك وإهتمامك . — مركز بلاغات العنف الأسري 1919 (@mlsd_1919) April 15, 2019

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