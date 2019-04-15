بورصة أبوظبي ترتفع من أدنى مستوى في 4 سنوات

ارتفعت ”بورصة أبوظبي”، اليوم الاثنين، من أدنى مستوى في 4 سنوات ونصف السنة، سجلته في الجلسة السابقة، مدفوعة بصعود سهم بنك أبوظبي الأول، بينما ضغطت شركة الكهرباء والماء القطرية على مؤشر سوق الأسهم القطرية.

وزاد مؤشر بورصة أبوظبي 0.5% مع صعود سهم بنك أبوظبي الأول 1%. وفي الأسبوع الماضي، حصل البنك على موافقة الجهات التنظيمية لزيادة سقف الملكية الأجنبية في أسهمه إلى 40% من الحد الأقصى السابق البالغ 25%.

وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.3% مع خسارة سهم قطر لنقل الغاز 3.1% ونزول سهم الكهرباء والماء القطرية 2.3% بعد انخفاض صافي أرباح الشركة نحو 22% في الربع الأول من السنة.

وقالت الشركة إنها تهدف إلى تحقيق 40% من أرباحها من ذراعها للاستثمار الخارجي نبراس للطاقة في السنوات العشر القادمة.

وفي دبي، ارتفع مؤشر البورصة 0.5% مدعومًا بصعود سهم بنك دبي الإسلامي اثنين بالمئة. وقال البنك إنه يدرس على نحو منتظم فرص التوسع بما في ذلك شراء مؤسسات مالية أخرى.

وقالت 3 مصادر مطلعة لـ ”رويترز“ الأسبوع الماضي إن أكبر بنك إسلامي في الإمارات العربية المتحدة يجري محادثات مع مساهمي بنك نور غير المدرج بشأن استحواذ محتمل على البنك الذي مقره دبي أيضًا.

وقالت أرقام كابيتال ”نتوقع على الأرجح وبشكل كبير إبرام صفقة، ما سيقود نموذج الاندماج في الإمارات“، مشيرة إلى أن نور هو البنك الوحيد غير المدرج في الإمارات، بعد اندماج نظيريه في أبوظبي، مصرف الهلال وبنك أبوظبي التجاري.

واستقر المؤشر السعودي الرئيسي مع صعود سهم بنك البلاد 1.7% بعد نمو صافي أرباح الربع الأول أكثر من 23%.

وانخفض سهم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 4.1% مع بدء تداول السهم دون الحق في التوزيع النقدي.

وزاد المؤشر نحو 16% منذ بداية العام مع تدفق المستثمرين الأجانب على السوق قبيل انضمامها إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة في 18 آذار/ مارس وبعد ذلك.

وسجل المستثمرون الأجانب صافي مشتريات في الأسهم السعودية في كل أسبوع منذ بداية العام، واشتروا أسهمًا بقيمة 1.21 مليار ريال (322.64 مليون دولار) على أساس صافٍ، الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات البورصة المنشورة مساء أمس الأحد.