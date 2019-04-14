بورصة أبوظبي تصعد إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 4 أعوام

أغلقت بورصة أبوظبي على صعود نسبته 2.4%، يوم الأحد، مسجلة أعلى مستوياتها في 4 أعوام ونصف العام، مع صعود سهم بنك أبوظبي الأول بعدما نال الموافقة التنظيمية على رفع الحد الأقصى للملكية الأجنبية في أسهمه.

وشهدت أسواق الأسهم الخليجية الأخرى أداءً ضعيفًا.

وسيتم السماح للمستثمرين الأجانب بتملك ما يصل إلى 40% من أسهم بنك أبوظبي الأول، ارتفاعًا من الحد الأقصى السابق البالغ 25%، وقفز سهم البنك بنحو 5%.

وأغلق سهم بنك أبوظبي الأول عند 15.58 درهم (4.24 دولار)، مسجلًا أعلى مستوياته منذ مايو/ أيار 2014، بينما أغلق المؤشر العام لسوق الإمارة عند 5147 نقطة، مسجلًا أعلى مستوى له منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

واختتم مؤشر سوق دبي الجلسة مستقرًا، بفعل ضعف سهم إعمار العقارية، الذي تراجع 1.2%.

لكن سهم بنك الإمارات دبي الوطني ارتفع 1.7%، بعدما قال المصرف إنه باع مزيدًا من الأسهم في الطرح العام الأولي لشركة نتورك إنترناشيونال في لندن بعد ممارسة خيار زيادة التخصيص.

وهبط المؤشر الرئيس للسوق السعودية 0.4%، مع تراجع سهم مصرف الراجحي 0.6%، بينما انخفض سهم مجموعة سامبا المالية 1.3%.

ولا يزال المؤشر السعودي مرتفعًا بنحو 16% منذ بداية العام، بدعم من زيادة تدفقات الأموال الأجنبية على سوق المملكة بعد انضمامها إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة في 18 مارس/ آذار.

وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.2%، تحت ضغط تراجع سهم صناعات قطر ذي الثقل في السوق 0.9%، بينما هبط سهم قطر للتأمين 1.3%.

وفي أنحاء أخرى في منطقة الخليج، ارتفع مؤشر سوق البحرين 0.5%، بينما أغلق مؤشر السوق الأول في الكويت مستقرًا، وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.2%.